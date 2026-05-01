Ildemaro Vargas impone un nuevo récord para Venezuela en MLB

CIUDAD MCY.-El venezolano Ildemaro Vargas no esperó mucho el viernes para extender su racha de hits, conectando un sencillo al jardín central en la parte alta de la primera entrada en el Wrigley Field.

El infielder de los D-backs ha comenzado la temporada bateando de hit en 24 juegos consecutivos, y 27 si nos remontamos al año pasado.

Esa seguidilla de 27 partidos representa la más larga para un venezolano en la historia de las Grandes Ligas, superando la cadena de 26 encuentros que consiguió Wilson Ramos en el 2019.

Los 24 partidos seguidos son la segunda racha más larga para iniciar una campaña desde 1940. Ron LeFlore de los Tigres es el líder, gracias los 30 choques para empezar la temporada de 1976.

La seguidilla de 27 compromisos que se remonta la campaña pasada es la cadena activa más larga en MLB, y es la más extensa desde que Trea Turner también dio inatrapable en 27 choques consecutivos del 12 de septiembre del 2021 al 16 de abril del 2022. Para rachas de hits de más de 27 encuentros, ésta es la más larga desde la cadena de 31 partidos de Whit Merrifield del 10 de septiembre del 2018 al 10 de abril del 2019.

FUENTE:EL FOCO

FOTO: CORTESÍA