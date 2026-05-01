Aragua viaja a La Guaira con la mira puesta en la post temporada

CIUDAD MCY.- El Aragua Voleibol Club se prepara para afrontar una serie crucial este fin de semana frente a Nacionales de La Guaira, con partidos pautados para el 2 y 3 de mayo en el Polideportivo José María Vargas, en el estado La Guaira.

El conjunto aragüeño llega a este compromiso con alto nivel de motivación, enfocado en mantener el tercer lugar de la tabla y con la firme intención de avanzar al segundo puesto. El ambiente dentro del equipo refleja confianza, determinación y un fuerte espíritu competitivo, elementos que han sido clave en su desempeño durante la temporada.

Además, el cuerpo técnico ha intensificado la preparación en los días previos, afinando detalles tanto en defensa como en ataque, con el objetivo de contrarrestar las fortalezas del rival y aprovechar cada oportunidad en cancha. La concentración y el enfoque han sido pilares fundamentales en cada sesión de entrenamiento.

El director técnico del Aragua Voleibol Club destacó el estado anímico del grupo en la previa de la serie, “estamos esperando nada más comenzar el juego, hay mucho ánimo, hay mucho espíritu de lucha. Queremos mantener el tercer lugar y, si es posible, avanzar al segundo. Vamos con todas las garras para ganar el partido mañana y el domingo”.

Asimismo, resaltó el compromiso del equipo y su mentalidad ganadora, “estamos con un espíritu de lucha muy alto, un espíritu de superación aún mayor y con el deseo de llegar a La Guaira para concretar las victorias. Vamos a ser campeones nacionales, eso escríbanlo. Lo que se respira en el equipo es espíritu positivo y buena vibra”.

La serie ante Nacionales de La Guaira representa una oportunidad determinante para Aragua, no solo en términos de clasificación, sino también para reafirmar su identidad como un equipo competitivo y en constante crecimiento dentro del torneo.

Aragua afronta esta serie con la convicción de seguir creciendo en la competencia y consolidarse como uno de los equipos protagonistas del campeonato, respaldado por un grupo unido que apuesta al trabajo colectivo y a la entrega total en cada punto.

PRENSA ARAGUA VC

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