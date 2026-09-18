Instituciones educativas de Aragua amplían sus recursos tecnológicos

La dotación fue realizada desde el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) Aragua y estuvo encabezada por la autoridad única de Educación en la entidad, Leira Suárez

CIUDAD MCY.- Nuevos equipos tecnológicos fueron incorporados a los recursos disponibles en varias instituciones educativas de Aragua, los cuales servirán de apoyo para el desarrollo de actividades pedagógicas, con la integración de herramientas digitales al aprendizaje.

La entrega se realizó desde el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) Aragua y estuvo encabezada por la autoridad única de Educación del estado, Leira Suárez, quien compartió con representantes de las instituciones durante la jornada.

La utilidad de los equipos trasciende su condición de herramienta física, pues su incorporación permite generar nuevas dinámicas para presentar contenidos, desarrollar actividades y acercar a los estudiantes a estos recursos digitales vinculados con sus procesos de aprendizaje.

Es importante mencionar que esta iniciativa es respaldada por el Gobierno Bolivariano, encabezado por la presidenta Delcy Rodríguez; el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez; y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

De esta forma, las instituciones suman instrumentos pedagógicos para sus actividades académicas, con herramientas que podrán ser integradas a la planificación docente y a las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.

REINYMAR TOVAR

FOTOS| CORTESÍA| @LEIRASUAREZPSUV