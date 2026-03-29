Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Jornada de atención integral benefició a habitantes de la Comuna Santa Inés en FLA

PorLuisa Pedroza

Mar 29, 2026

Asistencia médica, venta de alimentos y atención social fueron parte de los beneficios brindados a las familias linarenses del sector.

CIUDAD MCY.- En un despliegue de compromiso social y atención directa, se llevó a cabo una jornada integral de servicios en la comunidad “7 de Octubre”, perteneciente a la Comuna “Santa Inés” del municipio Francisco Linares Alcántara.

Durante la actividad, los habitantes tuvieron acceso gratuito a servicios especializados de medicina general, odontología y trámites de registro civil, entre otros beneficios ofrecidos para fortalecer el bienestar colectivo y responder a las necesidades inmediatas de las familias del sector.

El operativo fue supervisado por Romney Pacheco, responsable del Sistema de Misiones y Grandes Misiones y del Movimiento Somos Venezuela del municipio Linares Alcántara, quien destacó que este despliegue se enmarca en una visión estratégica que prioriza la atención digna y en contacto directo con las comunidades más vulnerables, asegurando que la protección social llegue de manera eficiente a cada hogar.

Esta iniciativa es el resultado del trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno, bajo las directrices del presidente, Nicolás Maduro y la Presidenta (E), Delcy Rodríguez. En el ámbito regional y local, la ejecución fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo.

Finalmente, los líderes comunitarios y voceros del Poder Popular agradecieron la presencia de las instituciones en la localidad, resaltando que estas jornadas de atención social consolidan la organización comunal.

ELIMAR PÉREZ 

FOTOS CORTESÍA 

Por Luisa Pedroza

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