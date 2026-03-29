Jornada de atención integral benefició a habitantes de la Comuna Santa Inés en FLA

Asistencia médica, venta de alimentos y atención social fueron parte de los beneficios brindados a las familias linarenses del sector.

CIUDAD MCY.- En un despliegue de compromiso social y atención directa, se llevó a cabo una jornada integral de servicios en la comunidad “7 de Octubre”, perteneciente a la Comuna “Santa Inés” del municipio Francisco Linares Alcántara.

Durante la actividad, los habitantes tuvieron acceso gratuito a servicios especializados de medicina general, odontología y trámites de registro civil, entre otros beneficios ofrecidos para fortalecer el bienestar colectivo y responder a las necesidades inmediatas de las familias del sector.

El operativo fue supervisado por Romney Pacheco, responsable del Sistema de Misiones y Grandes Misiones y del Movimiento Somos Venezuela del municipio Linares Alcántara, quien destacó que este despliegue se enmarca en una visión estratégica que prioriza la atención digna y en contacto directo con las comunidades más vulnerables, asegurando que la protección social llegue de manera eficiente a cada hogar.

Esta iniciativa es el resultado del trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno, bajo las directrices del presidente, Nicolás Maduro y la Presidenta (E), Delcy Rodríguez. En el ámbito regional y local, la ejecución fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo.

Finalmente, los líderes comunitarios y voceros del Poder Popular agradecieron la presencia de las instituciones en la localidad, resaltando que estas jornadas de atención social consolidan la organización comunal.

ELIMAR PÉREZ

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