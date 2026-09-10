Inameh advierte sobre posible intensificación del fenómeno El Niño

CIUDAD MCY.-El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), G/B Reidy Zambrano, advirtió sobre el avance del fenómeno El Niño en el territorio nacional y la fuerte intensidad que podría alcanzar durante el último trimestre del año.

En ese sentido, explicó que este fenómeno, caracterizado por el incremento de las temperaturas y la alteración de los patrones de lluvia, afecta directamente las actividades cotidianas, el consumo energético y la disponibilidad de recursos hídricos en el país.

De igual forma, agregó que el Inameh mantiene un monitoreo constante de la evolución de este evento climático, con el propósito de prever posibles escenarios y orientar oportunamente al pueblo venezolano, a fin de que adopte las medidas pertinentes.

«Lo más delicado, lo cual debemos tener mucho cuidado, es que este Niño, para finales de este año, se habla de que va a ser un Niño más fuerte», dijo el general Zambrano. También indicó que el planeta atraviesa una emergencia climática caracterizada por un calentamiento oceánico sin precedentes y temperaturas récord, impulsadas por la actividad humana.

Por su parte, señaló que este ente trabaja de manera articulada con los Ministerios del Poder Popular para la Atención de las Aguas, para la Energía Eléctrica y para la Agricultura, a fin de evaluar los niveles de los embalses y establecer medidas preventivas orientadas a proteger la seguridad alimentaria y el Sistema Eléctrico Nacional.

Exhortó a la población a fortalecer la educación ambiental, promover el uso eficiente de los recursos y mantenerse informado a través de los portales oficiales de las autoridades competentes.

MINISTERIO DE RELACIONES INTERIOR DE JUSTICIA Y PAZ

FOTOS: CORTESÍA REFERENCIAL