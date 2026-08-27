Inameh descarta que tormenta tropical Dolly represente un riesgo para Venezuela

CIUDAD MCY.- La tormenta tropical Dolly se formó esta madrugada sobre el Atlántico central y su trayectoria no representa riesgo alguno para Venezuela, así lo informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) con base en reportes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Dolly presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, se desplaza al oeste a 39 kilómetros por hora y se convirtió en la cuarta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico.

El centro del sistema se localiza a unos 2.505 kilómetros al este de las Islas de Sotavento, muy lejos de las costas venezolanas, y su trayectoria prevista no apunta hacia Venezuela.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL