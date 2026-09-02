PoliMariño ejecutó 59 procedimientos penales y fortaleció el despliegue preventivo en 2026

CIUDAD MCY.- Mediante las políticas de paz y resguardo ciudadano impulsadas por la presidenta Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán, el Instituto Autónomo de la Policía del Municipio Santiago Mariño (PoliMariño) expuso su balance de gestión correspondiente a los primeros ocho meses del año 2026, destacando importantes avances en operatividad, modernización tecnológica y prevención social.

El director general de PoliMariño y responsable municipal de la Tercera Transformación (3T: Seguridad Ciudadana y Defensa), primer comisario Dr. Jesús Aguirre, informó que durante este periodo fueron ejecutados con rigor un total de 59 procedimientos penales, de los cuales 30 ciudadanos fueron aprehendidos en flagrancia y puestos a la orden del Ministerio Público, sumados a 29 expedientes remitidos por vía ordinaria.

Entre los principales avances institucionales, Aguirre resaltó la activación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Información Policial (SIPOL) y la juramentación en Caracas del Consejo Disciplinario del Cuerpo de Seguridad. Asimismo, para optimizar el patrullaje en los Cuadrantes de Paz y Vida, la institución incorporó 16 nuevas motocicletas de alta cilindrada otorgadas por el Ejecutivo regional y municipal.

En materia de presencia territorial, el cuerpo policial expandió formalmente su rango de acción con la apertura del servicio policial permanente en la parroquia costera de Chuao, garantizando el resguardo directo a más de 3.000 habitantes de la zona.

PRESENCIA COMUNITARIA Y PREVENCIÓN FORMATIVA

El director policial enfatizó que la prevención del delito ha sido una prioridad de gestión, manteniéndose activos en los dispositivos de Carnavales Seguros, las Fiestas de Nuestra Señora de Candelaria, Semana Santa, la atención durante la contingencia sísmica y el programa Escuelas Abiertas, entre otros. Paralelamente, se desarrollaron 72 abordajes pedagógicos del plan «El Policía va a la Escuela», 32 sesiones de aulas de concientización vial junto al poder popular y cerca de 960 apoyos de seguridad prestados a instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía.

ATENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

En cuanto a la atención en materia laboral y reivindicativa de los uniformados, personal administrativo y guardia patrimonial, la institución mantiene esquemas de bonificaciones mensuales, jornadas de salud integral, servicio de comedor, ayudas médicas, entregas de bolsas de alimentos y dotación constante de uniformes. Además, los hijos de los funcionarios participaron en el plan vacacional municipal y se reactivaron las disciplinas deportivas internas con los equipos de softbol masculino y voleibol femenino, ratificando el compromiso del organismo con la disciplina, la paz y la seguridad en toda la jurisdicción mariñense.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

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