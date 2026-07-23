Incrementa la cifra de pacientes atendidos a 44.298 en áreas afectadas por la contingencia sísmica

CIUDAD MCY.- El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, mediante un balance oficial difundido a través de su canal de Telegram por el presidente del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas, Jorge Rodríguez, presentó el reporte de gestión de este miércoles 22 de julio de 2026 respecto al despliegue logístico y operativo en las zonas afectadas por la contingencia sísmica.

​En el ámbito asistencial, el informe destaca el incremento en la atención médica, alcanzando un total acumulado de 44.298 pacientes atendidos por el personal sanitario desplegado en las zonas afectadas.

​Respecto a los insumos y servicios de primera necesidad, la distribución de agua potable alcanzó los 44.557.208 litros, mientras que la entrega de alimentos procesados y de primera necesidad se ubicó en 10.964,199 toneladas métricas.

​En cuanto a los mecanismos de resguardo y atención a la población, el total de campamentos transitorios operativos se mantiene en 107 espacios, registrando la atención de 23.335 personas en dichos recintos. Asimismo, el registro acumulado de familias atendidas por las distintas instituciones se sitúa en 128.324.

​Para la ejecución de estas tareas, se mantiene en el terreno la participación de 31.745 voluntarios, junto a un despliegue de 30.989 efectivos institucionales y 2.278 rescatistas internacionales.

​En materia de infraestructura y censo de daños, se reportan 856 edificios afectados, 190 edificios colapsados y 17.907 personas en condición de damnificadas. Por su parte, el monitoreo sísmico registra un total acumulado de 1.463 réplicas.

​Finalmente, el acumulado de personas heridas se ubica en 16.740 ciudadanos y la cifra de personas rescatadas con vida permanece en 6.462. En tanto, el registro de fallecimientos asociados a la contingencia se reportó en 5.398 casos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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