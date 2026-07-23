Protección Civil desmiente fake news sobre rescate de sobrevivientes en la OPPPE 26

CIUDAD MCY.–Son totalmente falsas las versiones que circularon la madrugada de este jueves en redes sociales y medios de comunicación sobre supuestos rescates de sobrevivientes en las estructuras de la OPPPE 26, en la parroquia Caraballeda de La Guaira, advirtió la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres mediante un comunicado oficial.

“Exhortamos a la población y a los medios de comunicación a no replicar rumores que jueguen con la esperanza de las familias venezolanas”, indica parte del texto oficial difundido.

Las autoridades de Protección Civil informaron que el equipo multidisciplinario permanece desplegado en el terreno a tiempo completo para hacer frente a esta adversidad. “No descansaremos ni detendremos las labores de búsqueda y rescate hasta agotar la última vía posible en el área afectada”.

Adelantaron que cualquier información y novedad sobre el desarrollo de estas operaciones será comunicada de manera oportuna, transparente y exclusiva a través de los medios y voceros oficiales.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESÍA