Sistema Público de Salud de Aragua opera con normalidad

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en el estado Aragua se encuentra completamente operativo, dotado y con el personal médico-asistencial comprometido para garantizar la atención tanto de los habitantes de la entidad como de los pacientes procedentes de La Guaira y otras zonas afectadas por el reciente evento telúrico.

Este despliegue responde directamente al plan de contingencia nacional instruido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, coordinado en materia sanitaria por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, y ejecutado a nivel regional bajo el liderazgo de la gobernadora Joana Sánchez.

La doctora Yosmary Lombano, autoridad única de Salud en Aragua, informó que toda la red asistencial, que incluye los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y la red de ambulatorios, mantiene sus puertas abiertas con absoluta disposición de servicio.

Asimismo detalló que, el Hospital Central de Maracay (HCM) ha recibido de manera oportuna a sobrevivientes del sismo, brindándoles cuidados especializados e insumos necesarios.

«Nuestros médicos y enfermeros demuestran un compromiso inquebrantable en esta contingencia; contamos con los recursos para resguardar la vida de nuestro pueblo y la de los hermanos de estados vecinos que lo requieran», puntualizó Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTO:CORTESIA

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