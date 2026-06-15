Sector pesca y acuicultura crece 15% este 2026

CIUDAD MCY.- El sector de pesca y acuicultura creció 15 % durante los primeros meses de 2026, de acuerdo con una nota de prensa del ministerio que rige las políticas públicas para este sector. Así lo dio a conocer el titular de Pesca, Juan Carlos Loyo, durante la instalación del Comité de Seguimiento del Tahalí del estado Miranda, en el sector Carenero.

Sostuvo que la producción de esta especie posee un mercado de exportación dirigido principalmente hacia el continente asiático, y aumentó 180 %, totalizando 371 toneladas métricas entre enero y abril.

«La pesca y acuicultura a nivel nacional ha experimentado un crecimiento general de 15 % durante este año. En el caso específico del tahalí… el crecimiento registrado es de 180 %, logrando una producción de 371 toneladas tan solo en el período comprendido entre enero y abril», precisó Loyo.

Miranda registra más de 1 mil 200 pescadores y acuicultores. En el eje de Barlovento operan siete consejos que agrupan a un estimado de 500 operarios directos, quienes adecúan sus embarcaciones para el inicio formal de la nueva temporada de captura este 15 de junio.

La activación de este comité sectorial es el resultado de un proceso de investigación y monitoreo científico de las condiciones biológicas marinas que se extendió por un lapso de 15 meses.

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO: CORTESIA