Inicia prueba clasificatoria de la II Olimpiada Nacional Juvenil de Ciencias

CIUDAD MCY.- Este martes inició la prueba clasificatoria de la II Olimpiada Nacional Juvenil de Ciencias, un evento de gran alcance académico que se desarrolla de manera simultánea en las 25 entidades del país, incluyendo la Guayana Esequiba. La jornada central en el Distrito Capital tuvo como sede el Liceo José Ángel Álamo, ubicado en la parroquia La Candelaria, donde se concentraron 18 equipos olímpicos en representación de diversas unidades educativas de la región.

Andrés Moya, coordinador de la Olimpiada y presidente del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (Cenamec),aseguró que esta edición ha logrado una convocatoria masiva al extender la invitación a todas las instituciones educativas públicas, privadas, estadales y municipales del territorio nacional.

«Participan más de 2.000 equipos olímpicos, conformados por cinco estudiantes de educación media y un docente asesor del área científica, lo que se traduce en una movilización pedagógica de 10.000 estudiantes y 2.000 profesores enfocados en el desarrollo del conocimiento», dijo.

​La evaluación se realiza en modalidad virtual a través de la plataforma de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio (UNEM).

En esta oportunidad, el eje central de las pruebas es el cambio climático bajo el lema, Con la ciencia y la conciencia protegemos al planeta, un enfoque interdisciplinario que integra de forma práctica las materias de física, química, biología, matemática y ciencias de la Tierra.

​Una vez culminada la jornada, la Comisión Organizadora Nacional dispondrá de un lapso aproximado de una semana para evaluar los resultados y anunciar los clasificados.

La estructura de la competencia garantiza una representación equitativa y territorial de todo el país, seleccionando a cerca de 60 equipos olímpicos a nivel estadal que ganarán su pase directo al certamen final, previsto para realizarse en el próximo mes de julio.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA