Gobierno Nacional afianza alianzas para impulsar la producción petrolera y económico

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene una reunión de trabajo con el equipo económico y el Motor Hidrocarburos, orientada a consolidar el desarrollo integral del país.

En este encuentro, el Ejecutivo Nacional busca evaluar los resultados de las recientes agendas internacionales y las coordinaciones institucionales destinadas a optimizar la gestión de los recursos nacionales, siempre con el enfoque puesto en garantizar el bienestar de la población y la estabilidad productiva.

En la jornada se destaca el dinamismo de los planes de inversión y la próxima suscripción de acuerdos estratégicos que apuntan a incrementar las capacidades productivas de la Nación.

Los representantes gubernamentales reafirman el compromiso del Estado con la consolidación de un modelo sustentable y diversificado, reiterando que el país se mantiene con las puertas abiertas para establecer alianzas basadas en el desarrollo compartido y el beneficio mutuo.

FUENTE: PRENSA PRENSIDENCIAL

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