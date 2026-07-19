Refuerzan seguridad y conservación del Parque Santos Michelena

Esta intervención busca optimizar los controles de acceso y fortalecer las condiciones de seguridad, resguardo y preservación del principal pulmón recreativo de la capital aragüeña

CIUDAD MCY.- Con el propósito de consolidar entornos aptos para el sano esparcimiento y el encuentro familiar, el Gobierno de Aragua mantiene un despliegue técnico y operativo en las instalaciones del emblemático Parque Santos Michelena.

A través de una acción articulada con la Fundación de Parques de Aragua (Fundaparques), las cuadrillas ejecutan labores intensivas de herrería y soldadura para la restauración integral de los cercados metálicos perimetrales.

La ejecución de este proyecto se desarrolla bajo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en conjunto con la vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan Luces.

En el ámbito regional, el despliegue obedece a las orientaciones directas de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, coordinado en el territorio por el Secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, de la mano con el presidente de Fundaparques, Manuel López.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESIA