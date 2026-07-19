Semilleros Científicos de Aragua encienden motores de la robótica con el Kit Ultimate 2.0

CIUDAD MCY.- En un despliegue de ingenio, creatividad y trabajo en equipo, un grupo de niñas y niños de la entidad aragüeña dieron inicio formal a su formación práctica en robótica educativa en las instalaciones del núcleo Ingenio-Bot de Fundacite Aragua.

Esta jornada formativa, orientada al desarrollo de competencias de vanguardia en áreas Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), forma parte de las políticas de masificación del conocimiento y fortalecimiento del Programa Nacional Semilleros Científicos, impulsado en todo el país por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt).

La inducción y el acompañamiento especializado estuvieron a cargo de la Dirección de Comunalización de la Ciencia y la Innovación para la Producción de Fundacite Aragua, un equipo comprometido con territorialización de los saberes e incentivar las vocaciones científicas desde temprana edad.

El Kit Ultimate 2.0, basado en la versátil plataforma Makeblock, representa una de las herramientas pedagógicas más avanzadas en su tipo, al contar con más de 550 piezas mecánicas y módulos electrónicos.

Gracias a este equipamiento, los niños y niñas exploraron de manera intuitiva y didáctica desde los principios elementales de la mecánica y la electrónica hasta complejos sistemas de programación con Arduino, logrando ensamblar diversos modelos de robots predefinidos y variantes nacidas de su propia imaginación.

La jornada se distinguió por promover el trabajo colaborativo. Los semilleros unieron esfuerzos y complementaron sus ideas en equipo para dar vida a las estructuras metálicas.

Guiados paso a paso por los facilitadores de Fundacite, los participantes aprendieron a observar minuciosamente cada componente, comprendiendo el rol vital que cumple cada pieza y cada conexión en el engranaje del robot.

Esta dinámica de aprendizaje basada en proyectos, no solo estimula el pensamiento lógico a través de la programación, sino que dota a los niños de herramientas esenciales para la vida, como la paciencia, la comunicación asertiva y el desarrollo de habilidades críticas para la resolución de problemas.

En Aragua, estas experiencias responden de forma directa a las líneas estratégicas del primer vértice de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA