Se fortalece la atención social en Bolivar con jornada en comunidades

En la Comuna Antonio Ricaurte, se gestionó llevar servicios esenciales a sus habitantes, con especial énfasis en atención a la salud.

CIUDAD MCY.- En San Mateo, municipio Bolívar, la gestión social continúa consolidándose gracias a las políticas impulsadas por la alcaldesa Marisol Rodríguez Mejías, orientadas a garantizar bienestar y atención directa a las comunidades.

Desde la UEN San Mateo, ubicada en el sector Centro Casco Sur de la Comuna Antonio Ricaurte, se desarrolló una nueva jornada integral que permitió acercar servicios esenciales a los habitantes de la zona, en cumplimiento de las líneas de acción del la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez.

La actividad, articulada con el Poder Popular y acompañada por la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, permitió avanzar en la territorialización de la atención social, llevando soluciones concretas directamente a las comunidades.

Durante la jornada, vecinos y vecinas accedieron a servicios gratuitos de alta calidad, entre ellos atención médica especializada, programas de protección social y gestión de gobierno, reafirmando el compromiso institucional con los sectores más vulnerables.

Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida que busca fortalecer un modelo de atención cercano, humanista y eficiente, donde las instituciones se despliegan en el territorio para dar respuestas oportunas a las necesidades de la población.

PRENSA BOLIVAR

FOTO:CORTESIA