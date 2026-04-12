Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Se fortalece la atención social en Bolivar con jornada en comunidades

PorLuisa Pedroza

Abr 12, 2026

En la Comuna Antonio Ricaurte, se gestionó llevar servicios esenciales a sus habitantes, con especial énfasis en atención a la salud.

CIUDAD MCY.-  En San Mateo, municipio Bolívar, la gestión social continúa consolidándose gracias a las políticas impulsadas por la alcaldesa Marisol Rodríguez Mejías, orientadas a garantizar bienestar y atención directa a las comunidades.

Desde la UEN San Mateo, ubicada en el sector Centro Casco Sur de la Comuna Antonio Ricaurte, se desarrolló una nueva jornada integral que permitió acercar servicios esenciales a los habitantes de la zona, en cumplimiento de las líneas de acción del la presidenta encargada Delcy Rodríguez Gómez.

La actividad, articulada con el Poder Popular y acompañada por la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, permitió avanzar en la territorialización de la atención social, llevando soluciones concretas directamente a las comunidades.

Durante la jornada, vecinos y vecinas accedieron a servicios gratuitos de alta calidad, entre ellos atención médica especializada, programas de protección social y gestión de gobierno, reafirmando el compromiso institucional con los sectores más vulnerables.

Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida que busca fortalecer un modelo de atención cercano, humanista y eficiente, donde las instituciones se despliegan en el territorio para dar respuestas oportunas a las necesidades de la población.

PRENSA BOLIVAR 

FOTO:CORTESIA

Por Luisa Pedroza

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