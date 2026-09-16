Inició Plan de formación «Mis Emociones en Equilibrio» para docentes aragüeños

La iniciativa busca brindar herramientas en gestión de riegos y control de las emociones ante el inicio del nuevo año escolar

CIUDAD MCY.- La Escuela Básica “Manuelita Sáenz” ubicada en la Fundación Mendoza, fue sede del inicio del Taller de formación “Mis Emociones en Equilibrio” una iniciativa enfocada a capacitar a los docentes aragüeños en gestión de riesgos, manejo de las emociones y salud mental ante el inicio del nuevo periodo escolar.

Este ciclo de formación tiene contemplado la participación de psicólogos, que serán los encargados de formar a cinco profesores por cada plantel quienes posteriormente compartirán el conocimiento adquirido a sus respectivas comunidades educativas.

Cabe mencionar que la iniciativa se ejecuta de forma simultánea en las ocho parroquias del municipio Girardot y se despliega en las 50 parroquias de los 18 municipios del estado Aragua.

ABORDAJE INTEGRAL

Aurestela Alvarado, directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa en el municipio Girardot, destacó que el taller tiene el propósito garantizar un regreso a clases seguro como armónico ofreciendo herramientas integrales en áreas de infraestructura y apoyo psicológico.

Este despliegue cuenta con la colaboración del Colegio de Ingenieros Aragua, el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) y diversos equipos educativos.

Finalmente, la directora del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Girardot, Mary Boyer señaló que la formación busca fortalecer a los educadores para que identifiquen y controlen sus emociones, permitiéndoles brindar seguridad a los estudiantes y sus familias en los recintos escolares.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA | GRISBEL ANARE