Inició rehabilitación de estación de Rebombeo El Ingenio

***La iniciativa también contempla la entrega de cuatro pozos profundos, que estarán en funcionamiento en los próximos días, como parte de las Agendas Concretas de Acción (ACA)***

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo por garantizar servicios públicos de calidad, el Gobierno Bolivariano de Aragua inició la rehabilitación integral de la estación de rebombeo El Ingenio, en el municipio Bolívar, con el firme propósito de optimizar la distribución de agua potable y mejorar la presión en las redes de la localidad.

Estos trabajos, que comprenden una restauración total de la estación y la rehabilitación de cuatro pozos de agua, que ya están en funcionamiento, y constituyen un paso estratégico dentro de las Agendas Concretas de Acción (ACA), orientadas a ofrecer soluciones inmediatas y efectivas a la población.

La jornada fue orientada por la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y liderada por el diputado y presidente de la Subcomisión de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández, en perfecta articulación con la alcaldesa de la jurisdicción, Marisol Rodríguez, y la Empresa Hidrológica del Centro (Hidrocentro).

Esta iniciativa se enmarca en la segunda transformación (2T) del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, que buscan consolidar ciudades humanas para el Buen Vivir a través del desarrollo de servicios públicos eficientes y la construcción de espacios funcionales.

Con la culminación de estas labores, los sanmateanos y sanmateanas podrán contar con un suministro de agua potable confiable y de calidad, mejorando significativamente su calidad de vida y garantizando el acceso a un servicio público de alto estándar.

De esta manera, el Gobierno Regional, en coordinación con las autoridades locales y el Poder Popular, ratifican su compromiso con el fortalecimiento de los servicios básicos y el bienestar de todos sus habitantes.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA