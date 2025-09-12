Optimizado servicio de aguas servidas en Camatagua

CIUDAD MCY.-Para garantizar condiciones de vida digna y adecuada a la población del Eje Sur siguiendo los lineamientos de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, se efectuó la optimización del sistema de aguas servidas en el sector La Primavera, ubicado en el municipio Camatagua.

Con el objetivo de atender los requerimientos de la población, el equipo de Hidrocentro, conjuntamente con las cuadrillas de la Alcaldía y el Poder Popular organizado, sustituyó 30 metros de tuberías pertenecientes a un colector colapsado.

El alcalde Duglas Seijas constató el accionar inmediato de la fuerza trabajadora, brindado respuesta a más de 11 familias que resultaron afectadas por la problemática.

A través de un audiovisual colgado en la cuenta de Instagram @alcadiacamatagua, el burgomaestre informó que todo se concretó gracias a la perfecta articulación institucional entre los tres niveles de gobierno.

Asimismo, detalló que en el marco de la segunda transformación del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad continuarán edificando “ciudades más humanas”.

THAIMARA ORTIZ | FOTO | REFERENCIAL