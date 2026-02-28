Válida Nacional de Patinaje de Velocidad inició con éxito en el estado Aragua

CIUDAD MCY.-Con una destacada participación de más de 15 delegaciones provenientes de distintos estados del país, se llevó a cabo el primer día de eliminatorias de la Válida Nacional de Patinaje de Velocidad en el emblemático Velódromo Carlos Anzola, ubicado en el estado Aragua.

La jornada estuvo dedicada a las pruebas de 500 metros masculino y femenino, en las categorías Cadete B y A, Pre Junior, Junior B y A, y Senior, marcando un arranque vibrante y competitivo del evento nacional.

La jornada tuvo un colorido desfile de delegaciones, presentaciones culturales de canto y baile, y un presidio encabezado por importantes autoridades regionales y nacionales, entre ellas:

Joana Sánchez, gobernadora del estado Aragua, Carlos España, presidente del IRDA, Vicmar Olmos, secretaria de Turismo del estado Aragua, Carlos Rojas, presidente de la Federación Venezolana de Patinaje, Manuel López, secretario de Juventud y Deporte del estado.

Durante su intervención, la gobernadora Joana Sánchez expresó palabras de reconocimiento y motivación a todas las delegaciones presentes:

«Nosotros estamos sumamente contentos y llenos de gozo de recibir a más de 15 delegaciones de nuestro país hoy en el estado bolivariano de Aragua. A los padres, representantes, abuelos, entrenadores, nuestro abrazo y reconocimiento por seguir fortaleciendo la masificación deportiva.

Ustedes son nuestro orgullo. Todos los ojos del estado de Aragua están colocados sobre cada uno de ustedes. Como dice nuestro himno, el único escudo será el corazón, y en el libro que guarda la fama estará el nombre de ustedes porque van a seguir ganando medallas y creciendo. ¡Que vivan todos los estados, pero que viva el Estado de Aragua!”

El equipo anfitrión tuvo una actuación sobresaliente durante esta primera jornada:

Jeremy Torrenegra, Junior A 4° puesto, José Rojas, Senior 1° puesto, Sayimar Lascarro, Junior A 1° puesto, Wilmary Toro, Senior 1° puesto, Angy Quintero, Senior 2° puesto, María Brochero, Pre Junior 1° puesto, Sofía Peña, Pre Junior 3° lugar, Isabella Torrealba, Pre Junior 4° puesto, Yeibert Ochoa Cadete A 3° lugar, Mariangela Puerta, Cadete A 3° lugar.

Estos resultados consolidan el alto nivel competitivo de la selección aragüeña en esta válida nacional.

Entre los estados y clubes participantes destacan representaciones de Aragua, Distrito Capital, Zulia, Lara, Carabobo, Táchira, Barinas, Portuguesa, Miranda, Guárico, Cojedes, Apure y La Guaira, junto a clubes como Evolution Skate CCS, Zulia Rollers, Fénix Skate, Club Elite Barinas, Generación Extrema, Renacer Skating Club, Club Panda, Águilas Sobre Ruedas, entre muchos otros.

La masiva participación reafirma el crecimiento y fortalecimiento del patinaje de velocidad en Venezuela.

El primer día de competencia dejó en evidencia el alto nivel técnico, la disciplina y el compromiso de atletas, entrenadores y familiares, quienes continúan apostando por el deporte.

La Válida Nacional de Patinaje de Velocidad continuará en los próximos días con nuevas pruebas y emociones, consolidando a Aragua como epicentro del patinaje venezolano.

FUENTE: PRENSA IRDA

FOTOS: PRENSAIRDA