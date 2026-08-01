Misión Sonrisa entrega 84 prótesis dentales en Lamas

En la localidad fueron favorecidos usuarios de diferentes localidades de la entidad con rehabilitación bucal integral

CIUDAD MCY.- Un total de 84 prótesis dentales fueron entregadas a 44 pacientes provenientes de distintos municipios del estado Aragua, durante una jornada desarrollada en la sede de Misión Sonrisa Lamas, actividad que permitió brindar rehabilitación protésica y devolver bienestar, confianza y calidad de vida de las personas atendidas.

La entrega contó con la presencia del alcalde del municipio José Ángel Lamas, Tony García; el director general de Misión Sonrisa, Abelardo García; y la directora de Misión Sonrisa en la jurisdicción, Kimberly De Armas, quienes acompañaron el proceso de atención destinado a pacientes que requerían tratamiento odontológico especializado.

Durante la actividad, el mandatario municipal destacó el trabajo articulado entre las instancias para garantizar el acceso a los servicios de salud bucal, al tiempo que agradeció el respaldo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, por el apoyo brindado a través de la unidad móvil odontológica dispuesta en las instalaciones para atender a los habitantes de Santa Cruz y demás localidades.

REHABILITACIÓN BUCAL INTEGRAL

Por su parte, Abelardo García explicó que la jornada estuvo orientada principalmente a la atención de los adultos mayores, mediante la colocación de prótesis dentales que contribuyen a recuperar funciones esenciales y fortalecer la autoestima de los pacientes.

“Estamos devolviéndoles la autoestima perdida. No hay cómo ver la felicidad de nuestros abuelos cuando salen de esta sede rehabilitados y felices con sus prótesis dentales”, expresó el director general de Misión Sonrisa Aragua.

Asimismo, resaltó la labor desempeñada por el equipo odontológico, técnicos e higienistas dentales que participan en estas jornadas, al considerar que su trabajo permite brindar respuestas oportunas a las necesidades de la población aragüeña.

SERVICIO CERCANO AL PUEBLO

Finalmente, el alcalde Tony García extendió su reconocimiento al personal que integra Misión Sonrisa Lamas, destacando la dedicación diaria del equipo encargado de ofrecer atención especializada a los habitantes del municipio José Ángel Lamas.

La jornada forma parte de las acciones desplegadas por Misión Sonrisa en la entidad aragüeña, orientadas a garantizar servicios odontológicos gratuitos y acercar la atención integral de salud bucal a las comunidades.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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