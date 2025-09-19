Insajuv certificó a jóvenes en diversas áreas

***El Instituto Aragüeño de la Juventud está enfocado en continuar formando a jóvenes y adultos en diferentes áreas apoyando a futuros emprendedores***

CIUDAD MCY.- El Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv) fue el escenario de un capítulo importante que estará escrito en la historia de la nueva etapa del ente, pues, se realizó la entrega de 194 certificados en 19 áreas de formación para la capacitación integral de las nuevas generaciones.

La entrega estuvo a cargo del secretario de Juventud y Deporte, quien también es director del Insajuv, Manuel López, y dijo que esta entrega estuvo enmarcada en los primeros 100 días de gestión de la gobernadora Joana Sánchez y el Plan de la Aragüeñidad, el cual contempla el fortalecimiento de los saberes de los aragüeños.

Algunas de las áreas de formación son; Barbería, Trenzado, Robótica, Oratoria y Maestro de Ceremonia, Redes Sociales y Marketing Digital, Dibujo Anatómico, Taller Diseño de Personajes, Masajes Terapéuticos, Lettering nivel 1, Lettering nivel 2, Lettering Kids nivel 1 , Lettering Kids nivel 2, Inglés Básico, Resina Epóxica.

López destacó que el equipo del Institutito se encontraba emocionado de poder egresar a los jóvenes y adultos que eligieron el popular centro de capacitación como su escuela para educarse de la mano de los facilitadores, profesores e incluso voluntarios que impartieron sus conocimientos de la forma más solidaria posible.

Además, informó que se dio reapertura al servicio médico que se solía brindar para los que hacen vida en el recinto y para el público en general, “contamos con especialidades como psicología, fisioterapia de manera gratuita” dijo.

Una de las egresadas del curso de oratoria y maestros de ceremonia, Franchesca Marquina, comentó que esto además de significar “un paso más cerca de la meta” le brindó las herramientas para desenvolverse en sus estudios en la profesión de medicina y en su vida diaria puesto que dominar el arte de hablar en público mejora la confianza, la capacidad de negociación, el liderazgo y la conexión emocional con otros.

Otra de las certificadas, Anais Florido invitó a los jóvenes y aragüeños en general para formarse en el Instituto pues ofrece una amplia gama de opciones para aprender de algún oficio que les pueda generar ingresos extras.

Es importante resaltar que estas iniciativas que promueve el Insajuv son necesarias porque fomentan la estabilidad laboral y el crecimiento económico individual y social, ya que proporcionan habilidades prácticas demandadas por el mercado laboral, abren oportunidades de emprendimiento, mejoran la calidad de vida de las personas, e incluso contribuyen al desarrollo y funcionamiento de la sociedad al formar profesionales capacitados en oficios esenciales.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS CORTESÍA