Cuerpos de Seguridad y Prevención Ciudadana recibieron formación para un asertivo resguardo

***La enseñanza del Proyecto Bolivariano jugó un papel fundamental en la cimentación de ideas y prácticas sobre la defensa e integridad territorial, defensa de la nación desde la óptica internacional, e importancia del orden interno***

‎CIUDAD MCY.-Como parte de la 3T del Plan de la Patria Y Plan de la Aragüeñidad, los Organismos de Prevención y Seguridad Ciudadana recibieron un proceso formativo, con el objetivo de elevar el desempeño de sus respectivas labores mediante la dotación de herramientas y conocimientos.

‎ ‎Asimismo, el espacio estuvo abierto a la fusión popular-militar-policial, razón por la que también asistieron jueces de paz, voceros de las Salas de Autogobierno Comunal, Defensoría del Pueblo, y fiscales del Ministerio Público (MP), manifestando que la unidad de los equipos permite un abordaje completo a los nuevos retos de la Patria.

‎La metodología impartida se dividió en dos momentos. El primero tomo a la familia venezolana como epicentro de la sociedad e identidad nacional, de allí se desglosaron diversas aristas, entre ellas: desarrollo del entorno comunitario, uso de la justicia de paz como elemento restaurativo del modelo judicial, nuevos métodos de gobernabilidad para la transformación del Estado y su relación con la seguridad ciudadana.

‎ ‎El segundo módulo estuvo direccionado hacia la divulgación de la Ley para el Respeto de los Derechos Humanos y su aplicación en el ejercicio de las funciones policiales, preventivas e investigativas, las políticas de seguridad según el Plan de las 7T.

‎De forma específica, las ponencias pusieron como tema de debate central las estrategias de comunicación y resiliencia dentro de los organismos para luchar contra la guerra cognitiva; y la aplicación de protocolos especializados y el enfoque inclusivo sobre la perspectiva de género en las instituciones.

‎El contenido estuvo a cargo de especialistas en la materia, como Alfredo Ruiz, defensor del pueblo; profesor Pablo Fernández, por el ministerio interior justicia y paz; los Secretarios Sectoriales Belén Arteaga, Manuel Pérez, Óscar Briceño; procurador del estado Aragua, Ángel León; juez rector regional, Carlos Gámez; profesora Johana paredes experta en género; comisario jefa Aimara Aguilar en representación de la PBA; jueza superior de los tribunales de protección al niño niña adolescente, Yamile; miembros de la estructura regional del PSUV.

‎Es importante resaltar que, esta acción se ejecuta gracias a la articulación del Consejo General de Policía, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y el Instituto Autónomo de la Policía Bolivariana de Aragua (Iapba), para fortalecer el tejido social de acuerdo a la orgánica territorial, lo que permitirá disminuir violencia y aumentar la sana convivencia.

‎Con la guía del presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, la entidad aragüeña se posicionará en los primeros lugares con menor número de incidencias delictivas, esto consecuente al manejo innovador y enfoque preventivo de las fuerzas de seguridad.

Más de 400 funcionarios de la Policía Bolivariana de Aragua (PBA) Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), policías municipales, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ven 911, Protección Civil (PC), Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales (Cicpc), participaron en las distintas jornadas teóricas.

CIUDAD MCY | FOTOS: CORTESÍA