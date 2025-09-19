Maracay se convierte en la capital del Ajedrez durante Campeonato Nacional Infantil 

*** El Gobierno de Aragua y la Federación Venezolana de Ajedrez, buscan fomentar el talento local y brindar oportunidades para que los jóvenes ajedrecistas se desarrollen en un ambiente competitivo y de alto nivel ***

Ciudad MCY- El salón Gran Sasso, del Hotel Pipo Internacional, sirvió de escenario para dar apertura al gran Campeonato Nacional de Ajedrez Infantil, evento que cuenta con la participación de más de 400 jóvenes talentos de todo el país, marcando un hito de tres grandes competencias ajedrecísticas en la región.

La actividad contó con la presencia de la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, acompañada de Hugo Martínez, presidente de la Federación Venezolana de Ajedrez; Rander Peña, vicepresidente del ente federativo, Félix Romero, secretario general de Gobierno, y Carlos España, presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua.

Este magno evento que finaliza el 21 de Septiembre, posiciona a la entidad aragüeña en el epicentro del ajedrez venezolano, albergando estos torneos avalados por el calendario de la Federación Venezolana de Ajedrez (FVA).

El juego inaugural estuvo a cargo de la gobernadora Joana Sánchez junto a Candela Francisco, campeona mundial sub 20 juvenil y campeona continental de Ajedrez.

En su intervención la Vocera del Poder Popular la Gobernación, Joana Sánchez, agradeció el esfuerzo del presidente Nicolás Maduro, por el apoyo para impulsar este elemento tan fundamental como es el deporte en todos sus niveles.

Sánchez destacó la importancia de esta jornada, porque desde hace muchos años que en el estado de Aragua no se hacía un evento de tal magnitud en Ajedrez.

Recordó que hace una semana fue la Vuelta a Venezuela, además mencionó la participación del voleibol aragüeño.

“Teníamos ocho años sin participar, y hace una semana también estuvimos acá con un evento nacional del voleibol, donde tuvimos también diez años sin eventos nacionales del voleibol”, dijo Sánchez.

Resaltó que el estado Aragua comienza a posicionarse como capital deportiva.

“Estamos orgullosos, contentos de recibir tantas delegaciones y a los visitantes internacionales que van a estar en competencia el domingo con participantes internacionales”, dijo la Gobernadora.

Récord de participación

El evento, organizado por la Federación Nacional de Ajedrez, marca un hito histórico al reunir alrededor de 400 niños y niñas, considerada como la cifra más alta registrada en la historia de esta competencia.

En el mismo contexto, el presidente de la Federación, Hugo Martínez, expresó su entusiasmo por el éxito del torneo:

“Estamos celebrando una verdadera fiesta ajedrecística. Gracias al apoyo de la Gobernadora Joana Sánchez y de todas las autoridades, hemos logrado reunir a cientos de familias en condiciones extraordinarias. Maracay se ha convertido en el epicentro del ajedrez venezolano.”

Eventos de alto nivel

La agenda inicia con el Campeonato Nacional Infantil, donde participantes en las categorías sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14 (en modalidades Absoluta y Femenina) disputarán el título nacional bajo el Sistema Suizo a 7 rondas.

Los campeones de cada categoría serán galardonados con trofeos, mientras que los primeros cinco lugares recibirán medallas.

Posteriormente, como parte de la preparación para competencias globales, se llevará a cabo el Torneo ITT Invitacional Venezuela 2025.

Este circuito internacional, organizado por la FVA, busca elevar el nivel de los atletas y el personal técnico venezolano reuniendo a lo más selecto del ajedrez nacional e internacional.

El ciclo de competencias culminará con un Torneo IRT Blitz Aragua 2025, abierto a todos los interesados, que promete alta velocidad y emoción.

Este evento contará con la participación estelar del Gran Maestro Eduardo Iturrizaga, primer venezolano en alcanzar este título y Campeón Absoluto de España en 2021, 2022 y 2023.

El torneo internacional que cuenta con la participación de destacados atletas provenientes de Cuba, Brasil, Argentina, Colombia y España, consolidando a Venezuela como un punto de encuentro para el ajedrez latinoamericano y europeo.

“Es un honor tener nuevamente a Iturrizaga en Venezuela. Su participación es símbolo de compromiso y pasión por el ajedrez nacional”, destacó Martínez.

La nueva junta directiva de la FVA organiza estos eventos con el claro objetivo de que los jóvenes con proyección inicien su camino hacia la maestría.

Las competiciones, que cuentan con el respaldo de la Gobernación de Aragua, a través del Instituto Regional del Deporte de Aragua, congregan a atletas internacionales invitados, árbitros y representantes de 20 asociaciones estadales del país.

Reina Betancourt |FOTOS | GBA