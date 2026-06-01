Instalada Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno

CIUDAD MCY.- Este lunes quedó formalmente instalada en Caracas la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, instancia que elaborará una propuesta que “cumpla con los principios de eficiencia, transparencia y democracia protagónica”, y que se adapte al momento histórico que atraviesa el país.

La actividad fue liderada por los vicepresidentes sectoriales para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez; y de Planificación, Ricardo Menéndez, quienes presiden la comisión; y contó con la participación de ministros y responsables de áreas como gestión humana, políticas públicas, entre otras, de ministerios y sus entes adscritos.

Rodríguez definió la iniciativa como “un esfuerzo por seguir avanzando en acercar la estructura burocrática del Gobierno nacional a lo que soñamos y deseamos” que sea, esto es, “hacerla más democrática”, que “toda la ciudadanía se sienta parte, se sienta respetada y donde sean respondidas eficientemente sus necesidades”.

El vicepresidente sectorial enfatizó en que todo este proceso se hará respetando el Estado social de bienestar, derecho y justicia que caracteriza al Gobierno nacional, por lo que esta reestructuración se hará pensando en fortalecer y aumentar las “capacidades de atención al pueblo en sus servicios primarios y básicos”.

Transformar entre todos

Por su parte, el vicepresidente sectorial Menéndez recordó que los momentos de transformación como este se adecúan a las características del momento histórico que se atraviesa, y en ese sentido mencionó la existencia del Plan de Gobierno de las Siete Transformaciones (7T), el secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el proceso político que encabeza la mandataria encargada Delcy Rodríguez, “que tiene que ver con estabilidad, lograr la gobernabilidad y garantizar el desarrollo de la Revolución Bolivariana”.

Ese contexto -remarcó- surge este planteamiento de reestructuración y reingeniería del Gobierno.

“¿Qué podemos sacar de este proceso de reingeniería del Gobierno? Cada quien plantéese qué podemos obtener de este proceso, siempre nos enfocamos en las estructuras, tenemos un plan que es el de 7T y debemos programar en función de ese plan”, argumentó.

El pasado 26 de mayo la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la creación de esta comisión para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno para adaptarlo “a la nueva realidad de Venezuela”.

FUENTE: PRENSA VICEPRESIDENCIA SOCIAL

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