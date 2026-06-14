Instalado motor y bomba en el pozo Ingenio Hugo Chávez en Revenga

La puesta en marcha del pozo llevará agua potable por tuberías a más de 10 sectores de la comuna Paula Correa

CIUDAD MCY.-Los habitantes de más de 10 comunidades de la comuna Paula Correa serán beneficiados con la reactivación del pozo Ingenio Hugo Chávez, gracias a un trabajo articulado entre Hidrocentro y el gobierno municipal. En el pozo profundo ubicado en el sector se llevó a cabo la instalación de un motor y una bomba de 30 Hp. Durante las maniobras técnicas se instaló además una válvula check, lo que garantizará la protección del equipo nuevo y el buen funcionamiento del sistema, asegurando que los habitantes revengueños cuenten con un servicio fluido, continuo y más eficiente.

Esta intervención representa un gran avance en materia de servicios públicos en el municipio Revenga, puesto que beneficia a gran parte de la comuna Paula Correa, incluyendo a sectores como Ingenio Hugo Chávez, La Gruta, Santo Domingo, La Casona, La Hoya, La Concepción y Trapiche del Medio, entre otros.

Marleny Cachutt, residente del sector La Hoya, valoró el esfuerzo por parte del equipo municipal en lo que respecta a la gestión oportuna para lograr la recuperación de este importante pozo, y al mismo tiempo, destacó que las autoridades y trabajadores se han mantenido en constante supervisión para garantizar que los habitantes reciban el vital líquido de manera eficiente.

Con esta obra, el ejecutivo local continúa trabajando en la Segunda Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, cumpliendo firmemente con los objetivos plasmados en el Plan de las 7 Transformaciones, el Plan de la Aragüeñidad y el Plan de Gestión Municipal en beneficio directo de todo el pueblo revengueño.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA