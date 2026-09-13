SPNS implantó más de 150 marcapasos para dar calidad de vida a los aragüeños

CIUDAD MCY.- En lo que va de año, el Sistema Público Nacional de Salud, a través del Centro Docente Cardiológico Bolivariano de Aragua, ha colocado 152 marcapasos de forma gratuita que le han devuelto una mejor calidad de vida a igual número de aragüeños, que encontraron respuesta a sus solicitudes a través de la plataforma 1×10 del Buen Vivir.

Este logro se enmarca en el fortalecimiento de los servicios especializados contemplados en la cuarta estrategia del Plan de las 7 Transformaciones, liderado por la presidenta Delcy Rodríguez, bajo los lineamientos del ministro de Salud, Carlos Alvarado, y ejecutado en la región por la gobernadora Joana Sánchez junto a la Corporación de Salud (Corposalud).

Joaquín Crespo, director general del Centro Cardiológico, detalló que los pacientes cumplieron con un riguroso protocolo clínico antes de ingresar a quirófano. «Fueron evaluados previamente por el grupo de expertos en el área de electrofisiología. Posteriormente, tras la asignación del dispositivo por el 1×10, los preparamos con exámenes preoperatorios y tratamiento médico óptimo», explicó.

Respecto al procedimiento, Crespo precisó que se trata de una cirugía mínimamente invasiva: «Consiste en colocar un dispositivo generador conectado a unos cables en el ventrículo y la aurícula derecha para regular el ritmo cardíaco, lo cual mejora la calidad de vida y brinda mejorías clínicas satisfactorias de forma rápida».

Por su parte, la autoridad única de Salud de Aragua, Yosmary Lombano, destacó que «cumpliendo con las políticas de salud avanzamos con paso firme en esta etapa de reconstrucción de nuestro sistema sanitario, demostrando que el 1×10 del Buen Gobierno es una herramienta efectiva para atender las necesidades más sentidas del pueblo de manera oportuna, gratuita y con el más alto nivel técnico y profesional», puntualizó.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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