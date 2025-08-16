Intensifican esfuerzos en Aragua para el control de plagas con uso de productos biológicos

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio para Ciencia y Tecnología (Mincyt), realizó una visita a la unidad de producción AgroConsorcio La Providencia C.A., ubicado en Turmero, estado Aragua, para la aplicación de un producto biológico de control de plagas.

En este lugar de producción que cuenta con gallinas ponedoras, comenzó la aplicación de un producto biológico desarrollado por la empresa Agrobiotechs, inaugurada recientemente por el presidente de la República, Nicolás Maduro, como parte de los avances de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán.

“Este producto, denominado Metar, nos permitirá hacer el control de la mosca doméstica, un problema de salud, tanto en estos espacios como también de salud pública”, explicó Carla Contreras, gerente General de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico (Codecyt), ente adscrito al Mincyt.

En este sentido, manifestó que esta actividad está enmarcada en la Alianza Científico-Campesina en la búsqueda de soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente.

Por su parte, el doctor Blas Dorta, gerente de Operaciones de la empresa Agrobiotechs, explicó que este producto está compuesto por esporas del hongo entomopatógeno metarhizium anisopliae y está comprobado que puede combatir plagas sin recurrir a productos químicos que afectan la salud de los seres humanos y los animales o el medio ambiente.

Dorta enfatizó que este producto ya ha demostrado su eficacia en ensayos de laboratorio y en diversas granjas avícolas, siendo una alternativa natural y eficaz para controlar la mosca doméstica.

AVN | FOTOS: CORTESÍA MINCYT