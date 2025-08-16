Minaguas fortalece sistema hídrico en Aragua y Carabobo tras reparación del SRC II

La complejidad de la labor no fue obstáculo para el equipo multidisciplinario que tenía un solo objetivo: suministrar agua potable a las familias del eje este de los estados Carabobo y Aragua

CIUDAD MCY.- Cumpliendo con los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, el Ministerio del Poder Popular de las Aguas, finalizó de manera exitosa la reparación de una avería en el tramo IV de tubería para agua potable que se encuentra sumergida en el lago Los Tacarigua, municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo.

Para ello, el Pueblo Trabajador del Agua conformado por más de 100 trabajadores, entre ingenieros, técnicos y soldadores desafiaron las complejidades del área con ayuda de maquinaria pesada como jumbo, retroexcavadora y grúa para lograr la meta planteada.

La contingencia requirió la construcción de un pedraplén para llegar al punto exacto de la avería y cubrir el área afectada con arena a fin de aislarla del agua del lago; esto permitió acondicionar el espacio para llevar a cabo la soldadura de láminas de acero en un área seca.

La titánica labor se extendió durante 25 días, empleando aproximadamente 600 horas de trabajo, día y noche, con el propósito de restablecer el servicio a más de 450 mil familias de ambas entidades.

Además del ministerio al frente de la reparación, también estuvieron presentes organismos como Protección Civil y cuerpos de seguridad para resguardar la integridad del personal activo en el lugar, lo que ayudó al éxito de la difícil y ardua faena.

Gracias a las políticas públicas enmarcadas en la 2T de las Transformaciones Sociales plasmadas en el Plan de la Patria 2025-2031, se optimiza este servicio para el bienestar del Pueblo.

Prensa MinAguas | FOTOS: CORTESÍA