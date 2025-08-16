Sustituidos 35 metros de colectores en La Hoya del municipio Revenga

***La consolidación de esta obra beneficiará a 283 familias de Revenga***

CUDAD MCY .-En el sector La Hoya del municipio José Rafael Revenga fueron reemplazados 35 metros de colectores de aguas servidas, como parte de un plan de acción para resolver obstrucciones y filtraciones que venían afectando a los vecinos de la zona.

La intervención se realizó con una profundidad de tres metros, se instalaron tuberías de 12 pulgadas con empotramientos de cachimbos, garantizando así un flujo eficiente de las aguas residuales. Esta mejora representa un alivio directo para 283 familias que ahora cuentan con un sistema más seguro y funcional.

Los trabajos incluyeron el uso de maquinaria especializada, como una retroexcavadora y un hidrojet, este último empleado para limpiar y verificar el correcto funcionamiento de las tuberías, asegurando que el servicio opere de manera óptima.

Nubia Castillo, vecina del sector, expresó su satisfacción por la culminación de la obra: “Los habitantes de La Hoya nos sentimos muy agradecidos y contentos porque ya culminaron este trabajo de aguas servidas en nuestro sector. Era una problemática que nos mantenía preocupados, pero gracias a Dios y al trabajo del gobierno municipal quedó solucionado”.

Con esta acción, el gobierno local reafirma su compromiso de inspeccionar y monitorear de forma constante los servicios públicos en las tres comunas que conforman el municipio Revenga, con el objetivo de atender oportunamente cualquier falla y prevenir riesgos que puedan afectar a las familias revengueñas.

Prensa Revenga