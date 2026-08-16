Plan Vacacional “Amor entre Generaciones” convierte historias en espacios de encuentro

La iniciativa articula recreación, cuidado personal y salud mental para los adultos mayores de Santiago Mariño

CIUDAD MCY.-Cinco estaciones de atención fueron dispuestas para recibir a los adultos mayores del municipio Santiago Mariño durante el desarrollo del Plan Vacacional “Amor entre Generaciones”, una propuesta que combina recreación, cuidado personal, salud mental y espacios de convivencia.

En relación a este despliegue, el concejal y coordinador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv) en la jurisdicción, Yonjainis Tejera, explicó que el plan fue organizado por orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y el alcalde, Carlos Guzmán, con una agenda que se extenderá durante toda la semana.

Tejera detalló que la propuesta dirigida a hombres y mujeres está diseñada para atender distintas necesidades. Entre ellas se encuentran espacios de conversación y escucha activa, donde los participantes pueden compartir anécdotas y experiencias de vida, así como actividades vinculadas con la salud mental.

La programación también incorpora servicios de cuidado personal, entre ellos limpieza facial, atención de cejas, pestañas y uñas, además de barbería.

“Tenemos cinco formas de atender a nuestros abuelos, desde el embellecimiento hasta la salud mental”, señaló Tejera, quien destacó la participación de un equipo multidisciplinario en las distintas estaciones dispuestas para la actividad.

EXPERIENCIAS PARA COMPARTIR

Durante la actividad, los adultos mayores también encontraron un espacio para relacionarse y disfrutar de una jornada distinta a través de la conversación y el intercambio de experiencias.

Ingrid Bracamonte, una de las participantes, valoró la iniciativa y destacó la importancia de mantener activos estos espacios de encuentro para las personas mayores.

“Todavía no están dormidos, todavía siguen adelante”, expresó Bracamonte, quien consideró que estas actividades permiten a los adultos mayores compartir conocimientos, interactuar y demostrar que aún tienen mucho que aportar a la sociedad.

La participante también agradeció los servicios recibidos durante la jornada, entre ellos la limpieza facial y la atención de cejas y uñas, al tiempo que resaltó el ambiente de convivencia generado entre los asistentes.

De esta manera, el Plan Vacacional “Amor entre Generaciones” mantendrá su programación en diversas comunidades de la jurisdicción, asegurando que cada abuelito sea reconocido, escuchado y atendido en espacios pensados para su bienestar.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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