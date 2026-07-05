Se mantienen las labores de despeje de escombros en vía a Choroní

En el sitio se ejecuta la remoción de escombros, recolección de desechos y levantamiento de infraestructuras que resultaron afectadas por los sismos del pasado 24 junio

CIUDAD MCY.- En el municipio Girardot se ejecutan aun las acciones de respuesta luego del doble sismo del pasado miércoles 24 de junio, con atención simultánea en distintos sectores afectados, donde equipos técnicos, organismos de seguridad y servicios públicos ejecutan labores de evaluación, limpieza y apoyo a la restitución de servicios esenciales.

Los trabajos se concentran en la carretera que conduce a la parroquia Choroní, donde con maquinaria pesada ejecutaron labores de limpieza y recolección de escombros, orientados a la recuperación de esta importante vialidad, como parte del proceso de restablecimiento progresivo de mejores condiciones viales tras el movimiento telúrico.

Cabe mencionar que estas acciones forman parte de las orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales, a través del Estado Mayor de Sucesos Adversos, con el objetivo primordial de garantizar la seguridad vial de los usuarios que se desplazan diariamente para tranquilidad de visitantes y locales.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA