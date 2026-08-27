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Politécnico Santiago Mariño ofrecerá talleres gratuitos en áreas técnicas

PorRafael Velásquez

Ago 27, 2026

 

Estos talleres servirán como vehículo para que los participantes salgan altamente capacitados con el fin de enfrentar los retos del mercado laboral nacional e internacional

CIUDAD MCY.-El Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño (IUPSM), extensión Maracay anunció que ofrecerá talleres gratuitos dirigidos a bachilleres y comunidad en general durante una semana.

La información la dio a conocer, Carmen Hernández, jefa de la extensión universitaria del IUPSM y Alexandra Di Martino, quienes comentaron que los talleres abordarán diversas áreas técnicas con una duración de 1 a 2 días.

Hernández mencionó que: “los aspirantes que opten por los talleres de formación podrán acudir directamente a la sede institucional en horarios establecidos».

De igual manera, Hernández indicó que la comunidad podrá tener toda la información a través de la red social oficial de Instagram @psmmaracay.

«De esta manera el politécnico mantiene firme su compromiso con la formación de profesionales altamente capacitados para hacer frente a los retos del mercado laboral nacional e internacional», precisó la jefa de la extensión universitaria del PSM.

Por su parte, Alexandra Di Martino detalló que: «iniciamos el curso preuniversitario el 31 de agosto e iniciamos las clases formales el 21 de septiembre y los chicos que se quieren incorporar al taller del curso preuniversitario lo pueden hacer de manera inmediata», concluyó.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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Por Rafael Velásquez