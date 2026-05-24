IV Expo Fedeindustria 2026 cierra con éxito y consolida alianzas estratégicas

CIUDAD MCY.- En un encuentro que consolidó las bases del desarrollo productivo nacional, este sábado cerró de forma exitosa la IV Expo Fedeindustria 2026 «Visión Global». El evento se erigió como el epicentro de los negocios en el país, al reunir a los principales actores de los sectores públicos y privados con miras a fortalecer el tejido empresarial venezolano.

El presidente de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria), Orlando Camacho, manifestó que este evento concluyó con un balance de tres días de trabajo, 25 ponencias magistrales y un abordaje completo en áreas clave como hidrocarburos, minería, mercado, inteligencia artificial, banca, química y análisis económico.

Rueda de negocios: Conexión directa y estratégica

Durante la jornada de clausura, el líder gremial destacó el alcance de las mesas de trabajo, al precisar que esta edición contó con más de 110 expositores y una exitosa rueda de negocios que reunió a más de 160 empresas.

Este escenario facilitó el intercambio comercial directo entre fabricantes y compradores con el firme propósito de tender puentes hacia el sector público. Dicha sinergia estuvo respaldada por grandes compradoras estatales como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) y Bariven S.A., filial de PDVSA, en conjunto con los ministerios de Turismo, Transporte y Desarrollo Minero; una alianza estratégica orientada a apoyar e insertar de forma efectiva al pequeño, mediano y gran productor en la dinámica económica nacional.

Innovación tecnológica y apertura petrolera

La agenda de la Expo no solo abarcó la industria tradicional, sino que puso una mirada profunda en la vanguardia digital y el apalancamiento energético.

Camacho señaló el valor de la participación de las empresas digitales y del sector de comunicaciones, con ponencias fundamentales sobre Venezuela Inteligente y ciberseguridad.

Asimismo, resaltó la presencia activa de la multinacional Chevron, enfocada en la apertura de nuevos proveedores para asegurar la participación de los venezolanos dentro de la industria de los hidrocarburos.

Para concluir, el presidente de Fedeindustria afirmó que desde ya inician las preparaciones para la próxima edición 2027.

El éxito de esta cuarta edición demuestra que, más allá de las cifras y los acuerdos comerciales, existe un país decidido a producir y transformar su realidad. La IV Expo Fedeindustria 2026 baja el telón, pero deja encendido el motor de cientos de pequeños y grandes empresarios que regresan a sus fábricas con alianzas sólidas y la certeza de que el esfuerzo compartido es lo que sostiene y hace avanzar la economía real de los venezolanos.

FUENTE: VTV

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