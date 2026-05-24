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Venezuela

AN acompañará la Gran Consulta Nacional para la Reforma Judicial

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PorLuisa Pedroza

May 24, 2026

CIUDAD MCY.- La Asamblea Nacional (AN) acompañará de manera activa la Gran Consulta Nacional por la Reforma del Sistema Judicial Penal, la cual iniciará el próximo 1 de junio en todo el territorio de la República. El Parlamento venezolano sumará sus esfuerzos institucionales para respaldar este proceso de debate público y legislativo, así lo señaló el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, en su canal de Telegram.

El Poder Legislativo reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las estructuras jurídicas del Estado. Esta convocatoria nacional busca la transformación profunda de los mecanismos actuales de administración de justicia en el país.

Tras la culminación de esta fase de reestructuración, la plenaria parlamentaria enfocará sus esfuerzos en la unificación de los instrumentos legales vigentes.

Las autoridades legislativas manifestaron su intención de redactar nuevos códigos especializados que agrupen el marco jurídico de la nación. Esta estrategia técnica simplificará los procesos judiciales y ofrecerá una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos.

FUENTE: VTV

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Por Luisa Pedroza

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