Presidenta Delcy Rodríguez otorga créditos a 157 condominios de El Paraíso, El Recreo, La Candelaria y La Florida

CIUDAD MCY –En un esfuerzo orientado al mejoramiento integral del hábitat y las infraestructuras residenciales de la capital, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró la entrega de créditos financieros destinados a 157 condominios pertenecientes a las parroquias El Paraíso, El Recreo, La Candelaria y el sector La Florida.

El financiamiento brindado tiene como objetivo respaldar proyectos de mantenimiento, reparación de áreas comunes, atención a los sistemas de servicios públicos y revitalización de las edificaciones en los sectores beneficiados.

En esta primera fase, el plan contempla la atención integral de 33 edificios en la parroquia El Recreo, beneficiando directamente a 275 apartamentos y a más de mil familias del sector.

Esta iniciativa busca empoderar a los comités comunitarios y a los vecinos organizados en la gestión directa de las soluciones habitacionales para el fortalecimiento del hábitat comunitario.

Como parte de los logros obtenidos luego del doble terremoto, se dio a conocer la culminación de las reparaciones en los edificios Altamar, Aurora, Arboleda, Doña Josefina y Dora I, de la parroquia El Recreo; así como la inspección de los trabajos de recuperación en 5 viviendas intervenidas.

Este despliegue se enmarca en la primera etapa del Plan «Venezuela Renace», programa especial de créditos con subsidio directo diseñado para la reparación de hogares y la rehabilitación estructural de edificaciones.

Durante la actividad, la Mandataria Nacional estuvo acompañada por Anabel Pereira, vicepresidenta Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital y ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas; Jacqueline Faría, presidenta del Plan Venezuela Renace; Sergio Lotartaro, ministro del Poder Popular para la Juventud; AJ Carmen Meléndez alcaldesa del municipio Libertador; Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Caracas.

Además, estuvo presente Ana María Sanjuán, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria y secretaria ejecutiva del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz; Lamking González, integrante de los Movimientos Vecinales del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, entre otras autoridades.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA