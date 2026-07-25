Jefa de Estado designa Alto Mando Militar y comandantes de las REDI

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, oficializó este viernes nuevos nombramientos y ratificaciones en el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con el propósito de optimizar la seguridad, la defensa estratégica y la coordinación operativa nacional.

CEOFANB y CODAI

En cuanto a la designación de los nuevos responsables del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, destacó que asumen la responsabilidad de fortalecer la capacidad operativa y defensiva, en resguardo de la soberanía, la independencia y la paz de la República.

Comandante del CEOFANB: Mayor General Rubén Darío Belzares Escobar.

Segundo Comandante del CEOFANB: Almirante Víctor Hugo Borjas Trujillo.

Comandante del CODAI: General de División José Freites Gómez.

Componentes Militares

Designó, además, al nuevo responsable del Ejército Bolivariano, y ratificó a los Comandantes Generales de la Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana; llamados a consolidar su capacidad operativa, cohesión y preparación permanente para la defensa integral de la nación, la estabilidad nacional y la protección del pueblo venezolano.

Comandante General del Ejército Bolivariano: Pedro Esteban González Ovalles.

Comandante General de la Armada Bolivariana: Jorge Agüero Montes (ratificado).

Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana: Royman Antonio Hernández Briceño (ratificado).

Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana: Juan Ernesto Sulbarán Quintero (ratificado).

Comandante General de la Milicia Bolivariana: Nayade Solovenly Lockiby Belmontes (ratificado).

Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI)

En cuanto a los nuevos Comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral, estarán encargados de garantizar la seguridad, la defensa estratégica y la coordinación operativa en todo el territorio nacional.

«Confío plenamente en que cumplirán esta misión con lealtad, disciplina y el más alto sentido del deber, honrando el legado de nuestro Padre Libertador Simón Bolívar y el compromiso permanente de la FANB al servicio del pueblo venezolano», escribió la mandataria nacional.

Comandante de la REDI Occidental: Javier Enrique Magallanes.

Comandante de la REDI Marítima e Insular: Carlos David Luque Solórzano.

Comandante de la REDI Los Llanos: Romerl Romero Domínguez.

Comandante de la REDI Los Andes: Pablo Lizano Colmenter (ratificado).

Comandante de la REDI Central: Ángel Daniel Balestrini Jaramillo (ratificado).

Comandante de la REDI Oriental: Denny Ferrer Sandrea.

Comandante de la REDI Guayana: Miguel Yilales Arteaga.

Comandante de la REDI Capital: Carlos Aigster Villamizar.

Al cierre de las designaciones, la mandataria nacional respaldó la labor de las autoridades asignadas.

FUENTE : CORREO DEL ORINOCO

FOTO : CORTESÍA