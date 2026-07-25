Más de 23.901 personas son atendidas en campamentos transitorios

CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, ofreció el balance actualizado de atención en los campamentos transitorios tras los eventos sísmicos, donde resaltó que el territorio nacional cuenta actualmente con un total de 107 campamentos asignados a los fines de dar respuesta ante las contingencias habitacionales, con una capacidad instalada de 28 mil 212 plazas, para atender a 23 mil 901 personas.

Al desglosar las cifras por entidad, Caracas lidera en cantidad de refugios con un total de 41 campamentos habilitados, los cuales poseen una capacidad instalada de 10 mil 955 plazas y albergan a una población de ocho mil 762 personas.

Asimismo, el estado La Guaira registra 28 campamentos en funcionamiento, con una capacidad instalada de 12 mil 824, con un total de 12 mil 525 personas en sus instalaciones.

De igual forma, el estado Miranda completa el reporte con 28 campamentos asignados. Las estructuras logísticas de esta última entidad tienen una capacidad instalada de tres mil 591 plazas disponibles, de las cuales se encuentran ocupadas por un grupo de mil 939 personas. Finalmente el estado Aragua cuenta con 10 espacios de este tipo, con una capacidad instalada para 842 personas y actualmente hay 675 en los lugares.

FUENTE : RNV

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