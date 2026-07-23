Presidenta Delcy Rodríguez encabezó acto de ascensos militares de la Guardia de Honor Presidencial y DGCIM

​CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, preside este jueves el acto de ascenso al grado y jerarquía inmediata superior del personal de oficiales y tropas profesionales adscritos a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

La ceremonia castrense tiene lugar en el Centro de Convenciones “Simón Bolívar” de Caracas y cuenta con la presencia del ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Gustavo González López; el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, G/D Henry Navas Rumbos; el director general de la DGCIM, C/A Eduardo Gómez Lárez, e integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

La actividad tiene como objetivo la imposición de la condecoración Medalla “Héroe de Venezuela” al estandarte de la Guardia de Honor Presidencial y un minuto de silencio en honor a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio de 2026.

Asimismo, la jornada abarca el ascenso de oficiales y tropas profesionales desde las jerarquías de Sargento Primero hasta los grados de Coronel y Capitán de Navío.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA