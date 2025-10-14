Ciudad MCY

Joana Sánchez lideró reunión de trabajo del PSUV Aragua desde el Ateneo de Maracay

PorBeatriz Guilarte

Oct 14, 2025

CIUDAD MCY.- En un acto cargado de compromiso revolucionario y profundo sentido cultural, la enlace nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el estado Aragua, Joana Sánchez, encabezó una jornada de trabajo desde el emblemático Ateneo de Maracay, espacio que actualmente está siendo rehabilitado gracias a los recursos aprobados por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Durante su intervención, Sánchez destacó que esta obra representa “la cultura, la tradición y el gentilicio de los aragüeños”, reafirmando el valor simbólico que tiene para el pueblo de Aragua. La rehabilitación de esta obra arquitectónica forma parte de las acciones estratégicas para fortalecer los espacios culturales y comunitarios en la región.

En el mismo escenario, se llevó a cabo la reunión ordinaria de la dirección regional del PSUV en Aragua, donde se realizó un balance de las acciones ejecutadas y se construyó la agenda de acción semanal, siguiendo las orientaciones del secretario general del partido, Diosdado Cabello.

“¡Se vienen buenas nuevas para continuar la transformación de Aragua!”, expresó Sánchez con entusiasmo, reafirmando el compromiso del PSUV con el desarrollo integral del estado y el fortalecimiento del Poder Popular.

CIUDAD MCY  | FOTOS CORTESÍA

