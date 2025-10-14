Jornada de Tribunal Móvil garantizó la justica en Girardot

El Poder Judicial brindó atención legal con asesorías y orientación al pueblo

CIUDAD MCY.- En el auditorio Luisa Teresa Lanz de León del Liceo Nacional Agustín Codazzi, ubicado en la comuna “Marakayá Legado Histórico y Cultural”, se llevó a cabo una Jornada de Tribunal Móvil en la que se les brindó asesorías y orientación legal gratuita a los habitantes de Girardot.

Esta labor se efectuó en articulación entre el Tribunal de Menores, el Registro Civil, el CNE, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, el Tribunal Militar, la Prefectura, el TSJ, así como entes propios del Municipio Girardot como el Consejo Municipal de Derecho de Niño, Niña y Adolescentes, la Policía Municipal de Girardot, Catastro Girardot y la Sindicatura Municipal de Girardot.

La actividad contó con la presencia del Dr. Carlos Gámez, juez rector del estado Aragua, el director municipal de Jueces y Juezas, Abg. Juan José Pino, y el concejal de la Parroquia Madre María de San José, Ángel Nieto.

Estas acciones se cumplen bajo la políticas emanadas por el presidente, Nicolás Maduro; la magistrada y presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez; la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez; y el alcalde, Rafael Morales, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana materializando el principio de acceso universal a la justicia como derecho fundamental.

JUAN ZAPATA | FOTO CORTESÍA