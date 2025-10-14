Ciudad MCY

Realizan labores técnicas para optimizar sistema de agua en Los Caobos

PorBeatriz Guilarte

Oct 14, 2025

La intervención técnica forma parte de un plan integral de mejoras en el sistema de acueducto regional, orientado a garantizar la continuidad del servicio a las comunidades de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- En un trabajo conjunto para garantizar un servicio eficiente a la población, la empresa de Servicios Públicos de Mariño (Serpumar)  e Hidrocentro, llevaron a cabo labores de soldadura y reparación en un tramo del sistema de acueducto regional del centro.

La jornada respaldada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, se llevó a cabo en la comunidad Los Caobos, específicamente en la calle Araguaney, municipio Santiago Mariño, donde las cuadrillas técnicas realizaron la sustitución de piezas, aplicación de soldadura especializada y pruebas hidráulicas para restituir el flujo de agua potable a los hogares del sector y zonas circundantes.

Estas acciones forman parte de la segunda transformación “Ciudades Humanas y Servicios Públicos”, impulsada por el Gobierno Bolivariano para garantizar infraestructuras más eficientes y mejorar la calidad de vida de la población venezolana.

Con estas acciones, las instituciones reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura hídrica y la atención oportuna a las comunidades, avanzando de manera sostenida en la mejora integral de los servicios públicos en la jurisdicción.

REINYMAR TOVAR |  FOTO CORTESÍA

