Realizan labores técnicas para optimizar sistema de agua en Los Caobos

La intervención técnica forma parte de un plan integral de mejoras en el sistema de acueducto regional, orientado a garantizar la continuidad del servicio a las comunidades de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- En un trabajo conjunto para garantizar un servicio eficiente a la población, la empresa de Servicios Públicos de Mariño (Serpumar) e Hidrocentro, llevaron a cabo labores de soldadura y reparación en un tramo del sistema de acueducto regional del centro.

La jornada respaldada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, se llevó a cabo en la comunidad Los Caobos, específicamente en la calle Araguaney, municipio Santiago Mariño, donde las cuadrillas técnicas realizaron la sustitución de piezas, aplicación de soldadura especializada y pruebas hidráulicas para restituir el flujo de agua potable a los hogares del sector y zonas circundantes.

Estas acciones forman parte de la segunda transformación “Ciudades Humanas y Servicios Públicos”, impulsada por el Gobierno Bolivariano para garantizar infraestructuras más eficientes y mejorar la calidad de vida de la población venezolana.

Con estas acciones, las instituciones reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura hídrica y la atención oportuna a las comunidades, avanzando de manera sostenida en la mejora integral de los servicios públicos en la jurisdicción.

