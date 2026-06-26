Jorge Rodríguez pide dejar libres vías a La Guaira para movilizar rescates

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, hizo un llamado urgente a la población a «no bajar a La Guaira», para evitar la congestión de las vías prioritarias de evacuación, y así garantizar el libre tránsito de los cuerpos de rescate, cuerpos policiales y de las fuerzas armadas.

Asimismo, ofreció un balance sobre los eventos sísmicos registrados en el país, donde hasta horas de la tarde se contabilizan en 302 eventos, una cifra que incluye los dos fatídicos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5. El balance oficial confirma la dolorosa cifra de 920 personas fallecidas, 3.360 heridas, 172 atrapadas bajo los escombros, además de 3.007 damnificadas, quienes están siendo trasladadas a refugios e instituciones hospitalarias en la ciudad capital y el estado Miranda. De igual manera, se registró un total de 1.423 infraestructuras afectadas.

Para canalizar la solidaridad de forma ordenada sin obstaculizar las labores en la zona de desastre, el Gobierno Nacional estableció dos grandes centros de acopio en la ciudad de Caracas: uno en la carpa de La Carlota y otro en la Almacenadora Caracas, ubicada en la parroquia Sucre.

En estos puntos se recibirán insumos prioritarios como agua, alimentos, colchones, frazadas y equipamiento de maquinaria liviana o pesada. Asimismo, las autoridades anunciaron la pronta activación de una línea telefónica 0-800 para centralizar los reportes de personas desaparecidas.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA