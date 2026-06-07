Jornada alimentaria atendió a comunidades de Mariño

Desde el sector La Fuente, familias adquirieron productos de la cesta básica como rubros, cárnicos, verduras, hortalizas y charcutería a precios accesibles

CIUDAD MCY.- Desde tempranas horas, habitantes de La Fuente, La Mantuana, Villeguita I y Villeguita II acudieron a jornada de venta de alimentos que permitió a cientos de familias abastecer sus hogares con productos esenciales comercializados a precios accesibles.

La actividad se llevó a cabo desde el circuito comunal Los Meregotos del municipio Santiago Mariño, mediante una bodega móvil del Centro de Almacenes Congelados (Cealco), donde fueron distribuidos productos de la cesta básica, rubros cárnicos, víveres, verduras, hortalizas y charcutería.

De acuerdo con Ana Zambrano, habitante de la zona, la jornada favoreció a cerca de 800 personas del punto y círculo comunal, consolidando una respuesta a las necesidades alimentarias planteadas por los vecinos.

Asimismo, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para garantizar el acceso de las familias a productos de primera necesidad.

La jornada contó con una amplia participación de los habitantes, quienes acudieron de manera organizada para acceder a los alimentos ofrecidos durante el despliegue. La venta directa permitió acercar productos de consumo diario a los residentes, facilitando su adquisición.

Este tipo de acciones refuerzan los mecanismos de distribución alimentaria en las comunidades organizadas, promoviendo una atención más cercana a la población y contribuyendo al bienestar de cientos de familias del municipio Santiago Mariño.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESIA