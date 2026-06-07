Mejoras estructurales robustecen la operatividad de la salud pública en Tovar

La primera fase de rehabilitación permitió recuperar el área de emergencia, mejorar espacios exteriores y renovar la fachada del centro asistencial.

CIUDAD MCY.- La capacidad de atención médica en el municipio Tovar recibió un nuevo impulso con la entrega de la primera fase de rehabilitación de la Clínica Popular Especializada (CPT) Tipo II de la Colonia Tovar, intervención que permitió optimizar áreas estratégicas del centro asistencial para beneficio de pacientes, familiares y personal de salud.

El acto de entrega estuvo encabezado por el alcalde Maximiliano Suárez, acompañado por autoridades municipales, quienes constataron la culminación de los trabajos ejecutados en el recinto médico.

Importante mencionar que la obra contemplaron la recuperación integral del área de emergencia, considerada uno de los servicios de mayor demanda dentro del establecimiento de salud. Asimismo, se realizaron mejoras en los espacios exteriores, la instalación de la identificación correspondiente al servicio de emergencia y labores de pintura general en la fachada principal de la institución.

Cabe destacar que estás acciones se encuentran enmarcafa en las políticas de recuperación de la infraestructura sanitaria promovidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, para mejorar la capacidad operativa de la red pública de salud.

Con esta primera etapa culminada, el CPT Tipo II presenta una imagen renovada y espacios acondicionados para robustecer la operatividad de uno de los principales centros de atención médica de la localidad, reafirmando el compromiso de las autoridades con el bienestar y la calidad de vida de las comunidades.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESIA