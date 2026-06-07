Reforestación fortalece equilibrio ecológico en Playa Los Cocos

Un total de 7 mil plantas fueron establecidas durante una jornada ambiental que integra restauración de ecosistemas y participación comunitaria en Ocumare de la Costa de Oro.

CIUDA MCY.- La recuperación de los ecosistemas del estado Aragua registró un importante avance en Playa Los Cocos, municipio Ocumare de la Costa de Oro, donde el cuerpo civil de Guardaparques del Instituto Nacional de Parques (Inparques) llevó a cabo una jornada de reforestación que permitió incorporar 7 mil nuevas plantas adaptadas a las condiciones propias de la zona litoral.

La actividad se desarrolló en el marco del Plan Nacional Chuquisaca 2026, iniciativa orientada a la restauración de áreas naturales afectadas por los periodos de sequía y otros factores ambientales que impactan la cobertura vegetal. La intervención contempló la siembra estratégica de especies seleccionadas por su capacidad de adaptación al entorno costero y su aporte a la estabilidad ecológica del sector.

Durante la jornada fueron establecidas 3 mil 500 plantas de uva de playa, 2 mil de almendrón, mil cocoteros y 500 árboles de merey, distribuidos de acuerdo con las características del terreno y las necesidades de recuperación identificadas en el área.

La incorporación de estas especies contribuirá a la protección natural de la franja costera, favoreciendo la conservación de los suelos, la generación de sombra, el fortalecimiento de hábitats para diversas especies y el mejoramiento paisajístico de uno de los espacios recreativos más emblemáticos del litoral aragüeño.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESIA