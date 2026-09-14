Jornada de inspección permitió evaluar servicios hospitalarios en Aragua

El recorrido encabezado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, comprendió áreas de emergencia, quirúrgicas y de diagnóstico, además de la revisión de condiciones de infraestructura y requerimientos planteados por los equipos de trabajo

CIUDAD MCY.- La prestación de los servicios médicos, las condiciones de las áreas hospitalarias y los requerimientos de los equipos de trabajo concentraron la inspección realizada por el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, en dos centros asistenciales de Aragua.

La jornada comprendió el Hospital Central de Maracay (HCM) y el Hospital General Regional Dr. José Antonio Vargas, ubicado en Palo Negro, municipio Libertador, donde el titular de la cartera sanitaria verificó directamente aspectos relacionados con la operatividad de los establecimientos y la atención que reciben los usuarios.

EVALUACIÓN EN EL HCM

Durante el recorrido por el Hospital Central de Maracay, Alvarado estuvo acompañado por la autoridad única de Salud en Aragua, Yosmary Lombano; el adjunto a la secretaría para la Salud, Román Cabello; y la directora del nosocomio, Elba Petit; con quienes visitó áreas estratégicas del centro asistencial, entre ellas emergencia, los espacios quirúrgicos y las unidades de diagnóstico.

De acuerdo a la información difundida en las plataformas digitales del funcionario (@alvaradoc_salud), la inspección permitió revisar el funcionamiento de estos servicios y las condiciones de la infraestructura hospitalaria. Posteriormente, se desarrolló una mesa de trabajo con las autoridades del HCM para identificar los principales nudos críticos, revisar aspectos logísticos y establecer acciones dirigidas a atender las necesidades detectadas.

Este encuentro permitió abordar la realidad operativa del hospital desde sus distintas áreas de gestión, tomando en consideración tanto las condiciones de sus instalaciones como los requerimientos asociados a la prestación de los servicios médicos.

RECORRIDO EN PALO NEGRO

La jornada también llegó al Hospital General Regional Dr. José Antonio Vargas, donde el ministro constató el funcionamiento de los servicios esenciales y las condiciones de las áreas destinadas a la atención de los pacientes.

Durante la visita, Alvarado intercambió con trabajadores de los equipos médico, de enfermería y obrero, a fin de conocer de primera mano sus planteamientos y las situaciones que inciden en el desarrollo de sus labores. La revisión incluyó igualmente aspectos vinculados con la infraestructura del establecimiento.

Las dos inspecciones permitieron reunir información directa sobre el funcionamiento de estos centros asistenciales y sus principales necesidades, elementos que sirven de base para la coordinación de acciones dentro del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

La presencia del titular de Salud en ambos establecimientos forma parte de las jornadas de revisión territorial orientadas por el Gobierno Bolivariano para dar a conocer las condiciones de la red hospitalaria y atender los aspectos que inciden en la calidad y oportunidad de los servicios dirigidos a la población.

REINYMAR TOVAR

FOTOS| CORTESÍA | @ALVARADOC_SALUD