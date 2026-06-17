Personal de la Base Aérea Mariscal Sucre recibió jornada de salud

CIUDAD MCY.- Con el fin de optimizar las condiciones de bienestar del personal de la Base Aérea Mariscal Sucre, ubicada en el municipio Girardot, el Gobierno Bolivariano de Aragua llevó a cabo una jornada de atención social que logró la atención en salud de 60 trabajadores de la institución militar y civil que también se extendió a sus familiares

La jornada responde de manera directa al Plan de la Aragüeñidad que lidera la gobernadora Joana Sánchez, enfocado en el fortalecimiento institucional y social en la entidad.

Asimismo, el despliegue se ejecutó bajo los lineamientos estratégicos del Plan Salud y Vida 2026, impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la mano con el ministro Carlos Alvarado, para resguardar la estabilidad física y preventiva de la fuerza laboral del Estado.

Durante la actividad médica se priorizó la evaluación general de los asistentes que incluyó a un grupo de cuatro adultos mayores en trámites de ser pensionados para asegurarles un seguimiento asistencial continuo. A través de este abordaje en las instalaciones de la base aérea, los beneficiarios accedieron a consultas de medicina general, pediatría y geriatría, además de los servicios de pesquisas de talla, peso e hipertensión arterial.

Por su parte, la autoridad única de salud en el estado Aragua, doctora Yosmary Lombano, remarcó la importancia de estrechar lazos asistenciales con las instituciones del sector público.

«Con este despliegue reafirmamos la accesibilidad de los servicios médicos y el compromiso de un equipo profesional humanizado que se traslada hasta los espacios laborales. Mantenemos la premisa de resguardar con calidad de atención a todos nuestros trabajadores y de guiar a los adultos mayores en su transición laboral con protección social continua», concluyó.

PRENSA CORPOSALUD

FOTOS: CORTESÍA