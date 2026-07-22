Selección nacional de pesas buscará mantener su hegemonía en Santo Domingo 2026

CIUDAD MCY.- La selección nacional de levantamiento de pesas subirá con todos los hierros a la plataforma de 4×4 en los XXV Juegos Centroamericanos del Caribe Santo Domingo 2026, del 05 al 08 de agosto en el Pabellón de Pesas José Joaquín Puello, en procura de luchar por el primer lugar de esta disciplina y mantener su hegemonía.

Venezuela presenta una delegación de 13 atletas, distribuidos en siete hombres y seis mujeres que lucharan por subir a lo más alto del podio modalidades de arranque y envión.

En la rama masculina, el contingente lo comanda el medallista olímpico de Tokio 2020 Julio Mayora (79 kg), quien suma su tercera aparición consecutiva desde su debut en la edición de Barranquilla 2018, donde se colgó par de oros en los 69 kg. Mayora repitió su actuación dorada en la edición de San Salvador 2023, pero en la división de los 73 kg.

La otra gran estrella del equipo es Keydomar Vallenilla (94 kg), plata en de Tokio 2020 y medalla de oro del campeonato panamericano 2026 en Ciudad de Panamá con récord continental de 177 kg en arranque. Vallenilla busca igualar su actuación de San Salvador 2023 con dos oros en la división de los 96 kg.

En la lista de convocados figura Reinner Arango (71 kg), doble medalla de oro en los Bolivarianos 2025 y; Wilkeinner Lugo (65 kg), medalla de bronce en cita deportiva bolivariana. También competirá el ascendente Jefferson Gómez (60 Kg), medalla de oro y plata en los Juegos Bolivarianos 2025.

Cierran la nómina, las promesas juveniles, Ángel Rodríguez (85 kg,) doble campeón mundial juvenil en Lima, Perú 2025 y Egipto 2026; y Mauricio Loaiza (110 kg) campeón mundial Egipto 20206.

EXPERIENCIA FEMENINA

La rama femenina la encabeza Génesis Rodríguez (58kg), quien afronta su cuarta participación consecutiva luego de debutar en Veracruz 2014 con par de medallas de oro, repetir la gloria en Barranquillo 2018 y añadir dos bronces en San Salvador 2023.

A ella se unen Dayana Chirinos (86 kg), en sus cuartos Juegos CAC, que inició con dos platas en Veracruz 2014 (69 kg), continuó con un bronce en Barranquilla 2018 (75 kg) y en San Salvador 2023 añadió bronce y oro en la categoría de los 87 kg.

Completa este bloque de experiencia, Naryuri Pérez (+86) que sube la plataforma regional por tercera vez, desde su debut con dos platas en los 90 kg de Barranquilla 2018, además de la plata y oro en los +87 kg de San Salvador 2023.

RELEVO FIRME

En la generación de relevo se encuentra Katherin Echandia (53 kg), campeona olímpica junior en Buenos Aires 2018; Patricia Mercado medalla de plata y bronce en los Bolivarianos 2025 y doble medalla de plata y oro en el Campeonato Panamericano 2026.

También destaca en la delegación, la nueva joya de las categorías de base, Claudia Rengifo (69 kg), campeona mundial juvenil de Egipto 2026 y medalla de oro y plata en los Juegos Bolivarianos 2026.

FUENTE: MINDEPORTE

FOTO: CORTESÍA