Judo venezolano logró oro de la mano de Anriquelis Barrios en los Juegos CAC

CIUDAD MCY.- La juddoca Anriquelis Barrios recuperó la cima en el judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la categoría de los -67 kilogramos con una resonante victoria por ippon sobre la mexicana Prisca Awiti, en una jornada en la que también hubo plata para Eliana Aguiar (-79 kg) y los bronces de Luis Pariche (-81 kg) y Willis García (-66 kg).

La campeona de Barranquilla 2018, quien sufrió una lesión en la rodilla que le impidió defender su título en San Salvador 2023, volvió al tatami yo conquistó su segundo título en la historia de los Juegos CAC con otra demostración incontestable de su excelso dominio de las técnicas para someter a sus rivales.

Barios necesitó de un minuto y diez segundos para deshacerse de la dominicana Creymalin Valdez en su primer enfrentamiento; luego le tocó una batalla más fuerte ante la cubana Maylin del Toro con la que igualó en los cuatro minutos del combate y luego derrotó por waza-ari en la definición por punto de oro.

La final por la medalla de oro le deparó a la máxima favorita de la competencia, la azteca Awiti, que en París 2024 consiguió la primera medalla olímpica para el judo de su país, al colgarse la de plata, tras caer en la final ante la eslovena Andreja Leski.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESIA